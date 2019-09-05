Путин анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным и пояснил его соображениями гуманности.

Об этом Путин заявил в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Во время форума Владимир Путин встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком. В разговоре Медведчук вспомнил об украинских узниках Станиславе Клыхе и Николае Карпюке. Путин сказал, что "в отношении этих фигурантов у Москвы особая позиция".

Медведчук попросил Путина обменять Карпюка и Клыха: «Это знаковые для Украины люди»

Путин: По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях pic.twitter.com/AhOVr9QqvJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 сентября 2019 г.

Как известно, по неподтвержденной информации, 7 сентября может состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Среди лиц, которых требует враг, называют имя "зенитчика ДНР" Владимира Цемаха из Снежного, где в 2014 году был сбит МН-17. Именно из-за него возможно задерживается обмен. Эксперты настаивают, что его возвращение в Россию может быть не выгодным для Украины. Однако 5 сентября Апелляционный суд Киева все же выпустил Цемаха из-под стражи.

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По словам президента России, процесс переговоров по обмену пленными приближается к своему завершению.

Исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальной властью, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно,

– сказал Путин.

По его словам, после обмена пленными также произойдет полная нормализация отношений между Украиной и РФ.

Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы – две части одного и того же народа, я об этом неоднократно говорил,

– сказал он.

Когда ожидать обмена?

Информации об этом нет. Их возвращение ожидали 30 августа. Так, утром того дня в аэропорту "Киев" собрались журналисты, поскольку появилась информация о скором прибытии самолета с пленными украинцами. Туда же поехали и родственники незаконно заключенных в России украинских моряков.

Однако после очередной информационной волны в СМИ СБУ сообщила – 30 августа обмена точно не будет. То, что процесс переговоров еще продолжается, подтвердили и в Офисе Президента.

Политики, активисты и СМИ анонсировали и другие даты – начало осени и 3 сентября. Однако во всех этих заявлениях мало конкретики.

Кто из пленных украинцев может вернуться домой?

Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Оприско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Беспальченко Виктор, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Ейдер, Андрей Драч, Владимир Лесной, Денис Гриценко, Василий Сорока. Относительно вероятного возвращения Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченка и Станислава Клыха пока информации нет.