Революция Достоинства превратилась в "контрреволюцию ненависти", – Сенцов на выступлении в Мариу
Украинский режиссер Олег Сенцов выступил на форуме Единства в Мариуполе. В своей речи он отметил, что в Украине с 2014 года появилась атмосфера ненависти.
Олег Сенцов отметил, что сегодняшняя Украина отличается от той, что была в 2014 году, нетерпимостью и неуважением друг к другу. По его словам, украинцы стали более агрессивными, роздробленными и нетерпимыми.
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Режиссер вспомнил о двух проблемах Украины – российской агрессии и внутренней коррупции. Однако, по его словам, существует и третья – сами украинцы.
Сенцов вспомнил времена Евромайдана.
Я помню тот свет и тепло, которые были между людьми. Это все помогало мне все эти пять лет. Я знал, ради чего я рисковал всем, ради чего сижу. Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к моему большому сожалению, что мы все это потеряли. Как бы горько это не звучало. Так нельзя,
– сказал Олег Сенцов.
По словам режиссера, раздробленная страна "не способна победить никого". Он призвал украинцев уважать друг друга и людей, которые по-другому смотрят на будущее Украины.
Сенцов добавил, что для него идентификация "свой-чужой" проходит через ответ на вопрос "Чей Крым". Он также заверил, что не является сторонником "ни господина Порошенко, ни господина Зеленского", и готов как хвалить власть за правильные поступки, так и критиковать.
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Что известно о российском заключении Олега Сенцова?
- Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 году в аннексированном Крыму;
- Обоих обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
- В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;
- В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
- Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинцев.