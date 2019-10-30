Революция Достоинства превратилась в "контрреволюцию ненависти", – Сенцов на выступлении в Мариу

Украинский режиссер Олег Сенцов выступил на форуме Единства в Мариуполе. В своей речи он отметил, что в Украине с 2014 года появилась атмосфера ненависти.

Олег Сенцов отметил, что сегодняшняя Украина отличается от той, что была в 2014 году, нетерпимостью и неуважением друг к другу. По его словам, украинцы стали более агрессивными, роздробленными и нетерпимыми.

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Режиссер вспомнил о двух проблемах Украины – российской агрессии и внутренней коррупции. Однако, по его словам, существует и третья – сами украинцы.

Сенцов вспомнил времена Евромайдана.

Я помню тот свет и тепло, которые были между людьми. Это все помогало мне все эти пять лет. Я знал, ради чего я рисковал всем, ради чего сижу. Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к моему большому сожалению, что мы все это потеряли. Как бы горько это не звучало. Так нельзя,

– сказал Олег Сенцов.

По словам режиссера, раздробленная страна "не способна победить никого". Он призвал украинцев уважать друг друга и людей, которые по-другому смотрят на будущее Украины.

Сенцов добавил, что для него идентификация "свой-чужой" проходит через ответ на вопрос "Чей Крым". Он также заверил, что не является сторонником "ни господина Порошенко, ни господина Зеленского", и готов как хвалить власть за правильные поступки, так и критиковать.

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Что известно о российском заключении Олега Сенцова?