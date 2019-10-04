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      Інтересів України ще ніхто не здав, – Сенцов про формулу Штайнмаєра

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      Сенцов прокоментував формулу Штайнмаєра
      Сенцов прокоментував формулу Штайнмаєра / Фото з Facebook

      Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов вважає, що погодження владою формули Штайнмаєра не є здачею інтересів України. Проте, якщо це станеться, він сам готовий вийти на протест на Банкову.

      Сенцов у своєму фейсбуці розповів, що зараз усі активно коментують формулу Штайнмаєра щодо Донбасу. Його також просили зробити це під час перебування у Страсбурзі.

      Важливо: Зеленський розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра: відео

      Можу лише повторити: переговори краще як війна. Нічого страшного поки не сталося. Ніхто інтересів України ще не здав. Якщо це станеться, то я сам потягну покришки під Банкову,
      – заявив Сенцов.

      Колишній бранець спрогнозував, що президент РФ Володимир Путін разом з європейцями намагатимуться змусити українського лідера Володимира Зеленського до миру на їх умовах. Проте, режисер вважає, що слід зачекати і подивитися, що буде далі.

       

      Що передбачає формула Штайнмаєра?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу. Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

      Президент України наголосив, що вибори відбудуться лише за умови, що з окупованих територій Донбасу будуть виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Формула Штайнмаєра Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі
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