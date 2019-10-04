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      Интересов Украины еще никто не сдал, – Сенцов о формуле Штайнмайера

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      Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера
      Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера / Фото из Facebook

      Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов считает, что согласование властью формулы Штайнмайера не является сдачей интересов Украины. Однако, если это произойдет, он сам готов выйти на протест на Банковую.

      Сенцов в своем фейсбуке рассказал, что сейчас все активно комментируют формулу Штайнмайера по Донбассу. Его также просили сделать это во время пребывания в Страсбурге.

      Важно: Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера: видео

      Могу лишь повторить: переговоры лучше, чем война. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потяну покрышки под Банковую,
      – заявил Сенцов.

      Бывший пленник спрогнозировал, что президент РФ Владимир Путин вместе с европейцами будут пытаться заставить украинского лидера Владимира Зеленского к миру на их условиях. Однако, режиссер считает, что следует подождать и посмотреть, что будет дальше.

       

      Что предполагает формула Штайнмайера?1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, что ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса. Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся лишь при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия Формула Штайнмайера Олег Сенцов
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