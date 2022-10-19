Радостную весть сообщила Роберта Мецола – глава Европарламента. Она поздравила народ Украины с победой.

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Премия Сахарова за свободу мысли 2022 присуждается храброму народу Украины, который представляет президент, избранные лидеры и гражданское общество,

– говорится в сообщении Европарламента.

Глава Европарламента отметила, что Зеленский и украинский народ отстаивают то, во что верят, борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев.

Жозеп Боррель – глава Европейской дипломатии заявил, что премия – это дань мужеству, стойкости и решительности украинцев, которые борются за свою и европейскую свободу.

Премию Сахарова присудили Зеленскому и храброму народу Украины: смотрите видео

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский поблагодарил за награду. Он отметил, что поддержка европейских народов – очень важна для украинцев.

Свою верность ценностям свободы и демократии украинцы ежедневно доказывают на поле боя против государства-террориста – России. И на этом пути для Украины очень важна поддержка народов,

– заявил президент.

Что известно о премии Сахарова

Премия Сахарова – главная награда Европейского Союза в области прав человека. 19 октября этой премией отметили украинцев, ежедневно борющихся за свою независимость, свободу и демократию.

Справка. Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодное отличие Европарламента, основанное в 1988 году. Награду вручают за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, развитии демократии и отстаивании верховенства права, а также за защиту прав меньшинств.

Заметим, что предложение наградить отличием имени Андрея Сахарова смелый украинский народ в лице президента Зеленского выдвинула группа Европейской народной партии (ЕНП), которая поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Кто был в тройке финалистов

В финал премии Сахарова 2022 года за свободу мнения вошли 3 номинанта. Кроме народа Украины в лице Зеленского, среди финалистов были:

Джулиан Ассанж – журналист и основатель WikiLeaks;

Колумбийская комиссия правды.

Напомним, что первым украинцем, которого отметили премией Сахарова, стал Олег Сенцов. Европарламент объявил его победителем в 2018 году, однако режиссер не смог забрать награду лично, ведь находился в российском плену. Украинский режиссер получил ее через несколько месяцев после освобождения, в ноябре 2019 года

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