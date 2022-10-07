Также лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".

Кстати Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Кто из России и Беларуси получил Нобелевскую премию мира

В Нобелевском комитете объяснили, что лауреаты из Украины, Беларуси и России представляют гражданское общество в своих странах. Там отметили, что лауреаты многие годы пропагандировали право критиковать власть.

Они много лет пропагандировали право критиковать власть и защищать главные права людей. Они приложили значительные усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии,

– говорится в сообщении.

Что известно о Центре гражданских свобод

Центр гражданских свобод – организация, основанная в 2007 году, ею руководит Александра Матвийчук. Миссией й своей считают "становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ ради утверждения человеческого достоинства".

Центр осуществляет мониторинг и анализ законопроектов на соответствие стандартам соблюдения прав человека, осуществляет общественный контроль над действиями правоохранительных органов, судов и местных властей.

Кроме того, правозащитники занимаются документированием политических преследований во временно оккупированном Крыму, фиксируют военные преступления в Донбассе и т.д.

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Лауреатами Нобелевской премии мира снова стали россияне

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, эту премию должен получать тот, кто "внесет наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену или сокращение существующих армий и в проведение или агитацию мирных съездов".

В прошлом году премию мира получили журналисты Мария Ресса из Филиппин и Дмитрий Муратов из России. В 2022 году, несмотря на вторжение России в Украину, Нобелевскую премию мира снова получили россияне.

Российский "Меморал", основанный в 1992 году в Москве, признан Кремлем "иноагентом". С 28 февраля 2022 года сайт организации не обновляется.

Белорусский лауреат Алесь Беляцкий – руководитель правозащитного центра "Весна".

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Следует отметить, что на Нобелевскую премию мира несколько раз номинировали российского диктатора Владимира Путина. Более того, одним из лауреатов премии мира является премьер Эфиопии, правительство которого воюет с оппозиционными силами Тиграя.

Российская служба BBC информировала, что война между правительством и повстанцами унесла жизни тысяч гражданских. Только в сентябре 2022 года в результате ударов по Тиграю погибли по меньшей мере семь человек.

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