Також лауреатами Нобелівської премії миру у 2022 році стали правозахисник із Білорусі Олесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".

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Хто з Росії та Білорусі отримав Нобелівську премію миру

У Нобелівському комітеті пояснили, що лауреати з України, Білорусі та Росії представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Там відзначили, що лауреати багато років пропагували право критикувати владу.

Вони багато років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали значних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо Центр громадянських свобод

Центр громадянських свобод – організація, яка заснована 2007 року та керується Олександрою Матвійчук. Місією вважають "Становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності".

Центр здійснює моніторинг та аналіз законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини, провадить громадський контроль над діями правоохоронних органів, судів та місцевої влади.

Крім того, правозахисники займаються документуванням політичних переслідувань у тимчасово окупованому Криму, фіксують воєнні злочини на Донбасі тощо.

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Лауреатами Нобелівської премії миру знову стали росіяни

Відповідно до заповіту Альфреда Нобеля, цю премію має отримувати той, хто "зробить найбільший, або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з'їздів".

Торік премію миру отримали журналісти Марія Ресса з Філіппін та Дмитро Муратов з Росії. У 2022 році, попри вторгнення Росії в Україну, Нобелівську премію миру знову отримали й росіяни.

Російський "Меморіал", який заснований у 1992 році у Москві, визнаний Кремлем "іноагентом". З 28 лютого 2022 року сайт організації не оновлюється.

Білоруський лауреат Олесь Біляцький – керівник правозахисного центру "Вясна".

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Слід зазначити, що на Нобелівську премію миру кілька разів номінували російського диктатора Владіміра Путіна. Що більше, одним з лауреатів премії миру є прем'єр Ефіопії, уряд якого воює з опозиційними силами Тиграю.

Російська служба BBC інформувала, що війна між урядом і повстанцями забрала життя тисяч цивільних. Тільки у вересні 2022 року внаслідок ударів по Тиграю загинуло щонайменше семеро людей.

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