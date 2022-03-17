Відповідну пропозицію вони сформулювали у листі до комітету Нобелівської премії ще 11 березня. Втім, аби прийняти її, потрібно буде переглянути процедуру номінації.

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"Саме час показати українцям, що світ – з ними"

Підписанти цього листа наголосили, що відважний народ України бореться за збереження демократії та самоврядування. Це роблять усі – від демократичного обраного президента Зеленського, до чоловіка, якому зі сльозами на очах доводитися прощатися з рідними та йти захищати свою країну від загарбників.

Весь народ України піднявся на спротив силам авторитаризму. Ми віримо, що зараз саме час показати українцям, що світ на їхньому боці,

– мовиться у зверненні.

Серед підписантів – колишні глави урядів, міністри закордонних справ та оборони низки країн, а також чинні члени Європейського парламенту.

Політики просять про повторне висування кандидатур

Офіційно кандидатури на Нобелівську премію миру, як і зазвичай, можна було подавати до 1 лютого. Втім, європейські політики просять повторно відкрити цю процедуру – до 31 березня.

"Ми розуміємо, що це порушення процедури, але віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію", – наголосили у листі.

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