Усього під листом підписалися 159 нобелівських лауреатів. Повний список можна переглянути за посиланням.

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Нобелівські лауреати підтримують Україну

Українські захисники мужньо та самовіддано боронять нашу країну від російських окупантів. Їхнім героїзмом захоплюється увесь світ. Зокрема 159 нобелівських лауреатів підписали відкритий лист, у якому висловили свою підтримку українському народу і вільній та незалежній Україні, яка опинилася перед лицем російської агресії.

Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України,

– мовиться у листі.

Нобелівські лауреати зауважили, що ретельно добирають слова, адже не вірять, що російський народ грає свою роль у цій агресії. Вони засуджують військові дії та заперечення Путіним легітимності існування України.

"Завжди є мирний шлях розв'язання суперечок. Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що "Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави", – додали науковці.

Окрім цього, це вторгнення ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. Нобелівські лауреати зазначили, що безпекові хвилювання країни-агресорки можна було задовольнити в рамках Статуту ООН, Гельсінського Акту 1975 року та Паризької Хартії 1990 року.

"Розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, – це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього. Російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію російської держави на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку та джерелом труднощів для її населення", – додали в листі.

Жорсткі санкції, які наклали на Росію, обмежать свободу пересування талановитих та працьовитих громадян країни-агресорки по світу. Науковці наголосили, що сотні окупантів, українських бійців та мирних громадян загинули.

"Це так сумно й так непотрібно. Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України. Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами", – мовиться у листі.

Нобелівські лауреати підсумували, що їхні серця линуть до родин та друзів українців та росіян, які вже загинули чи отримали поранення. Вони сподіваються, що у світ знову прийде мир.

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