Фріланд наголосила: Україна стала моральним лідером демократичного світу. Політикиня зізналася, що хоче дуже щиро вклонитися усім українцям.

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Я думаю, що весь світ – гордий за вас. Україна стала моральним лідером демократичного світу,

– заявила Фріланд.

Канада та її демократичні союзники продовжають працювати, аби допомогти Україні.

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