Фриланд подчеркнула, что Украина стала моральным лидером демократического мира. Политик призналась, что искренне хочет очень поклониться всем украинцам.
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Я думаю, что весь мир – горд за вас. Украина стала нравственным лидером демократического мира,
– заявила Фриланд.
Канада и ее демократические союзники продолжают работать, чтобы помочь Украине.
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