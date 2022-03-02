Всего под письмом подписалось 159 нобелевских лауреатов. Полный список можно просмотреть по ссылке.

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Нобелевские лауреаты поддерживают Украину

Украинские защитники мужественно и самоотверженно защищают нашу страну от российских оккупантов. Их героизмом восхищается весь мир. В частности, 159 нобелевских лауреатов подписали открытое письмо, в котором выразили свою поддержку украинскому народу и свободной и независимой Украине, которая оказалась перед лицом российской агрессии.

Подобно тому, как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя подобные трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало необоснованную военную агрессию – ничто другое как войну – против соседнего государства, Украины,

– говорится в письме.

Нобелевские лауреаты отметили, что тщательно подбирают слова, ведь не верят, что российский народ играет свою роль в этой агрессии. Они осуждают военные действия и отрицание Путиным легитимности существования Украины.

"Всегда есть мирный путь разрешения споров. Российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, который говорит, что "Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угроз или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", – добавили ученые.

Кроме того, это вторжение игнорирует Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и действующие границы Украины. Нобелевские лауреаты отметили, что волнения страны-агрессора относительно безопасности можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинкского Акта 1975 года и Парижской Хартии 1990 года.

"Решение войны, как сделали президент Путин и его приспешники, – это неуверенный, кровавый и непродуктивный путь к будущему. Российское вторжение запятнало международную репутацию российского государства на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для его экономического развития и источником трудностей для его населения", – добавили в письме.

Жесткие санкции, наложенные на Россию, ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых граждан страны-агрессора по миру. Ученые подчеркнули, что сотни оккупантов, украинских бойцов и мирных граждан погибли.

"Это так грустно и так не нужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины. Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами", – говорится в письме.

Нобелевские лауреаты подытожили, что их сердца устремляются к семьям и друзьям украинцев и россиян, которые уже погибли или получили ранения. Они надеются, что в мир снова придет мир.

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