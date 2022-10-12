Група Європейської народної партії номінувала народ України та Володимира Зеленського на премію "За свободу думки". Представники групи вважають, що саме хоробрий український народ заслуговує отримати її.

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ЄНП повністю підтримує Україну від початку війни

Найбільша та одна з найвпливовіших політичних груп Європарламенту висунула український народ та президента Зеленського на премію Сахарова за свободу думки. Представники ЄНП сподіваються, що усі політичні групи в Європарламенті підтримають їхню ініціативу.

Депутатка Європарламенту, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене зауважує, що українці щодня захищають європейські цінності на полі бою. Саме тому, народ України та її президент заслуговують отримати премію.

Зверніть увагу! Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака Європарламенту. Її започаткували в 1988 році. Нагороду вручають за визначні досягнення в області захисту прав людини, розвитку демократії й відстоюванні верховенства права, а також за захист прав меншин.

У пресрелізі ЄНП зазначають, що політична група підтримувала народ України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Її представники одними з перших закликали світ ввести ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо й газ, а також виключити російські банки з системи SWIFT.

Перший представник України, якого відзначили премією Сахарова

Нагадаємо, що у 2018 році лауреатом премії "За свободу думки" став український режисер Олег Сенцов. Європарламент оголосив його переможцем у номінації на премію Сахарова.

Тоді режисер не зміг забрати нагороду особисто, адже перебував у російському ув'язненні. Олег Сенцов став першим представником України, якого відзначили цією премією.

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У Європарламенті підтримали істотне збільшення військової допомоги Україні

Євродепутати закликали Єврокомісію розпочати роботу над новим пакетом санкцій, що повинен охопити нові сфери російської економіки. Зокрема, вони запропонували відключити деякі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT.

У резолюції, яку ухвалив Європарламент, мовиться про збільшення військової допомоги Україні. В документі наголосили, що всі держави, "які вагаються" у рішенні про надання зброї, мають негайно відкинути всі сумніви й допомогти припинити війну.

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