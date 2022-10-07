Відповідну резолюцію підтримали аж 504 депутати. Тоді як лише 26 – відреагували проти.

Важливо У восьмому пакеті санкцій ЄС проти Росії можуть бути обмеження ціни на нафту

У документі наголошується, що держави-члени ЄС та інші міжнародні партнери Києва повинні "істотно збільшити військову допомогу Україні", а країни, "які вагаються" щодо надання зброї Україні, мають відкинути сумніви і зробити свій посильний внесок у припинення війни.

Вагання серед тих, хто підтримує Україну, лише продовжують війну та забирає невинні життя українців,

– мовиться у тексті резолюції.

Санкції проти Росії будуть лише посилюватися

Євродепутати також закликали Єврокомісію почати роботу над новим санкційним пакетом, який має охопити нові сфери російської економіки. Зокрема, пропонується відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT:

"Газпромбанк",

"Альфабанк",

"Россбанк",

"Тінкькоффбанк",

інші російські фінустанови, а також посилити санкції щодо криптоактивів.

Ці санкції мають значно послабити російську економіку та індустріальну базу, а особливо – військово-промисловий комплекс Росії. Євродепутати також наполягають на негайному та повному ембарго на російський імпорт викопного палива та урану, а також пропонують повністю відмовитися від обох газогонів "Північний потік", щоб припинити фінансування військової машини Путіна грошима ЄС.

Натомість Україна отримає ще більше зброї

Як пише CNN, цитуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона, Євросоюз надішле в Україну більше військової техніки, зокрема французької далекобійної зброї. Мовиться про самохідні гаубиці CAESAR.

Раніше стало відомо, що Франція розглядає відправку в Україну від 6 до 12 самохідних артилерійських установок Caesar, скасувавши їх постачання в Данію.

Що в Європарламенті сказали про "референдуми" під дулами автоматів

Європарламент також засудив проведення нелегітимних фіктивних референдумів на окупованих частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, та визнав їх результати недійсними.

Під час голосування депутати також підтримали усну поправку, у якій указ президента Путіна про передачу у власність РФ Запорізької АЕС визнається нікчемним.

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Що відомо про восьмий пакет санкцій проти Росії

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який передбачає:

додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій,

вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.

Крім того, ЄС погодив додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро.

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