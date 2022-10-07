Соответствующую резолюцию поддержали 504 депутата. В то время как всего 26 – отреагировали против.

В восьмом пакете санкций ЕС против России могут быть ограничения цены на нефть

В документе отмечается, что государства-члены ЕС и другие международные партнеры Киева должны "существенно увеличить военную помощь Украине", а колеблющиеся страны о предоставлении оружия Украине должны отбросить сомнения и внести свой посильный вклад в прекращение войны.

Колебания среди тех, кто поддерживает Украину, только продолжают войну и забирает невинные жизни украинцев,

– говорится в тексте резолюции.

Санкции против России будут только усиливаться

Евродепутаты также призвали Еврокомиссию начать работу над новым санкционным пакетом, который должен охватить новые сферы российской экономики. В частности, предлагается отключить от международной платежной системы SWIFT:

"Газпромбанк",

"Альфабанк",

"Росбанк",

"Тинькоффбанк",

другие российские финучреждения, а также ужесточить санкции в отношении криптоактивов.

Эти санкции должны значительно ослабить российскую экономику и индустриальную базу, а особенно военно-промышленный комплекс России. Евродепутаты также настаивают на немедленном и полном эмбарго на российский импорт ископаемого топлива и урана, а также предлагают полностью отказаться от обоих газопроводов "Северный поток", чтобы прекратить финансирование военной машины Путина деньгами ЕС.

Украина получит еще больше оружия

Как пишет CNN, цитируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, Евросоюз пришлет в Украину больше военной техники, в том числе французского дальнобойного оружия. Речь идет о самоходных гаубицах CAESAR.

Ранее стало известно, что Франция рассматривает отправку в Украину от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, упразднив их поставки в Данию.

Что в Европарламенте сказали о "референдумах" под дулами автоматов

Европарламент также осудил проведение нелегитимных фиктивных референдумов на оккупированных частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей и признал их результаты недействительными.

В ходе голосования депутаты также поддержали устную поправку, в которой указ президента Путина о передаче в собственность РФ Запорожской АЭС признается никчемным.

Это же не ЮКОС: Зеленский отреагировал на попытки России перевести ЗАЭС в "свою собственность"

Что известно о восьмом пакете санкций против России

Как сообщалось, 6 октября Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России, предусматривающий:

дополнительные ограничения на импорт российских товаров по поставке в Россию услуг и технологий,

вводит в законодательство ЕС основу для установления ограничения цен на транспортировку российской нефти по морю.

Кроме того, ЕС согласовал дополнительные ограничения на импорт на сумму около 7 миллиардов евро.

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