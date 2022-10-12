Группа Европейской народной партии номинировала народ Украины и Владимира Зеленского на премию "За свободу мысли". Представители группы считают, что именно храбрый украинский народ заслуживает ее получить.

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ЕНП полностью поддерживает Украину с начала войны

Самая крупная и одна из самых влиятельных политических групп Европарламента выдвинула украинский народ и президента Зеленского на премию Сахарова за свободу мысли. Представители ЕНП надеются, что все политические группы в Европарламенте поддержат их инициативу.

Депутат Европарламента, вице-глава группы ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене отмечает, что украинцы ежедневно защищают европейские ценности на поле боя. Именно поэтому народ Украины и ее президент заслуживают получить премию.

Обратите внимание! Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодная награда Европарламента. Ее основали в 1988 году. Награду вручают за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, развитии демократии и отстаивании верховенства права, а также за защиту прав меньшинств.

В пресс-релизе ЕНП отмечают, что политическая группа поддерживала народ Украины с начала полномасштабного вторжения России. Ее представители одними из первых призвали мир ввести эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ, а также исключить российские банки из системы SWIFT.

Первый представитель Украины, отмеченный премией Сахарова

Напомним, что в 2018 году лауреатом премии "За свободу мысли" стал украинский режиссер Олег Сенцов. Европарламент объявил его победителем в номинации на премию Сахарова.

Тогда режиссер не смог забрать награду лично, так как находился в российском заключении. Олег Сенцов стал первым представителем Украины, которого отметили этой премией.

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В Европарламенте поддержали существенное увеличение военной помощи Украине

Евродепутаты призвали Еврокомиссию приступить к работе над новым пакетом санкций, который должен охватить новые сферы российской экономики. В частности они предложили отключить некоторые российские банки от международной платежной системы SWIFT.

В резолюции, принятой Европарламентом, говорится об увеличении военной помощи Украине. В документе подчеркнули, что все государства, которые "колеблются" в решении о предоставлении оружия, должны немедленно отвергнуть все сомнения и помочь прекратить войну.

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