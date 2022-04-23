Зеленського відзначили нагородою за захист демократії

Премію оголошував Фонд бібліотеки колишнього президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Цьогоріч було оголошено одразу 5 лауреатів.

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Володимир Зеленський мужньо відстоював демократичні ідеали та політичну незалежність з початку вторгнення Росії в Україну,

– відзначили у Фонді.

Зеленський зосередив очі світу на загрозі демократії

Американці додали, що з першого моменту вторгнення Зеленський та його родина стали цілями для вбивства російських військ. Натомість Зеленський мужньо відстоював демократичні ідеали та політичну незалежність.

З відвертістю та ясністю він зосередив очі світу на екзистенційній загрозі, яка стоїть перед Україною, і на необхідності міцної, безкомпромісної міжнародної взаємодії та співпраці для захисту всіх демократичних суспільств,

– йдеться в описі профілю глави держави.

Раніше лауреатами премії Profile in Courage Award, зокрема, ставали експрезиденти США Барак Обама й Джордж Буш-старший, а також колишній сенатор США й друг України Джон Маккейн.

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