Зеленского отметили наградой за защиту демократии

Премию объявлял Фонд библиотеки бывшего президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. В этом году было объявлено сразу 5 лауреатов.

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Владимир Зеленский мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость с начала вторжения России в Украину,

– отметили в Фонде.

Зеленский сосредоточил глаза мира на угрозе демократии

Американцы добавили, что с первого момента вторжения Зеленский и его семья стали целями для убийства российских войск. Зеленский мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость.

С откровенностью и ясностью он сосредоточил глаза мира на экзистенциальной угрозе, стоящей перед Украиной, и на необходимости крепкого, бескомпромиссного международного взаимодействия и сотрудничества для защиты всех демократических обществ,

– говорится в описании профиля главы государства.

Ранее лауреатами премии Profile in Courage Award, в частности, становились экс-президенты США Барак Обама и Джордж Буш-старший, а также бывший сенатор США и друг Украины Джон Маккейн.

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