Зеленского отметили наградой за защиту демократии
Премию объявлял Фонд библиотеки бывшего президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. В этом году было объявлено сразу 5 лауреатов.
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Владимир Зеленский мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость с начала вторжения России в Украину,
– отметили в Фонде.
Зеленский сосредоточил глаза мира на угрозе демократии
Американцы добавили, что с первого момента вторжения Зеленский и его семья стали целями для убийства российских войск. Зеленский мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость.
С откровенностью и ясностью он сосредоточил глаза мира на экзистенциальной угрозе, стоящей перед Украиной, и на необходимости крепкого, бескомпромиссного международного взаимодействия и сотрудничества для защиты всех демократических обществ,
– говорится в описании профиля главы государства.
Ранее лауреатами премии Profile in Courage Award, в частности, становились экс-президенты США Барак Обама и Джордж Буш-старший, а также бывший сенатор США и друг Украины Джон Маккейн.
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