России не удастся осуществить свой замысел с "референдумом" в Херсонской области. Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Эти технологии, которые она использовала в 2014 году с "референдумом" на Донбассе, теперь не подействуют в Херсоне,

– сказал Подоляк.

В то же время, россияне искренне считают, что эти технологии снова заработают в мире.

"Что какие-нибудь лоббистские группы начнут говорить: "Смотрите, там есть люди, которые хотят прийти на референдум", – отметил политик.

Однако этого не будет. Кремль тратил миллиарды долларов и евро, чтобы купить политическую элиту в Европе, но сегодня у них нет лобби. Уже никто не поверит в "референдум", ведь весь мир видит, что это классическая оккупация с уничтожением.

Заметим, оккупанты планируют провести так называемый "референдум" еще до 1 мая. Дальше – хотят объявить "мобилизацию" населения.

К теме смотрите видео о том, что оккупанты готовят "референдум" на Херсонщине: