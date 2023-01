Володимир Зеленський без перебільшення став для всього світу ледь не супергероєм. Його сміливість та відвага надихають інших лідерів. А мешканці низки країн можуть лиш мовчки позаздрити, що саме в України такий президент. Утім, надзвичайно боляче, що все це стало можливим тоді, коли нашу країну розриває війна.

Й оскільки Володимир Зеленський – представник цілої багатомільйонної України, він упродовж майже року зібрав низку нагород і престижних премій. І ми спробуємо загострити увагу на тих, які особливо цінні для нашої держави. Адже всі ці премії та відзнаки не лише для президента нашої держави, а й для кожного з нас. Усі ми пліч-о-пліч мужньо протистоїмо ворогові. І всі ми щоденно доводимо, що перемога неодмінно буде за нами.

Ці згадки – це вже маленькі здобутки, які демонструють, що про Україну не забули. Що війна, розв'язана Росією, нікого не втомила. І що ми продовжимо отримувати допомогу та підтримку, якої так гостро потребуємо зараз.

Зауважимо, що Володимир Зеленський за майже рік став ще й обличчям низки обкладинок світових видань. Ми б залюбки приділяли кожній з них свою увагу, але боїмося, що це буде аж надто довго. Тож далі по тексту ми розкинемо ключові. Ви зможете побачити, як змінювалося ставлення до нашої держави та українців на початку повномасштабного вторгнення та на 12 місяці війни крізь призму висвітлення у медіа.



Зеленський – обличчя опору разом з усім народом / Фото Vanity Fair

Медаль Свободи Рональда Рейгана

Почнімо з медалі Свободи Рональда Рейгана. Її Володимир Зеленський отримав на початку березня. Нагороду вручили пані послу України у США Оксані Маркаровій, адже на той момент глава держави відкидав навіть думку про те, щоб покидати країну. Передав цю медаль керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Він наголосив, що ця медаль вручається за лідерство глави української держави, а також незламність духу мільйонів українців. Тих, хто сміливо відстоює своє право обирати власне майбутнє та надихають весь цивілізований світ до боротьби. Боротьби за цінності свободи та демократії, яким своє життя присвятив Рональд Рейган.



Зеленський з прапором України на обкладинці The New Yorker / Фото The New Yorker​

Отримав найвищий орден Чехії

7 березня стало відомо, що президент Чехії Мілош Земан нагородив президента України Володимира Зеленського. Він отримав найвищий державний знак Чехії – орден "Білого лева".

Український Президент проявив мужність, хоробрість, і хоча Сполучені Штати запропонували його евакуювати, він залишився в столиці країни, звідки контролює її оборону,

– наголосив Земан.

Людина року у Польщі

А вже 10 березня Володимир Зеленський став "Людиною року" у Польщі. Урочиста передача диплома відбулася під час сесійного засідання Малопольського сеймику. На нього запросили В'ячеслава Войнаровського, генерального консула України у Польщі. Він і отримав нагороду.

Титул "Людина року 2021" Зеленському присвоїли, щоб висловити солідарність польського народу та найвище визнати героїзм народу України.



Лідер вільного світу за версією польського Newsweek / Фото Newsweek

Зеленський отримав Герб Таллінна

На початку травня Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна. Відповідну нагороду в Естонії вручають, щоб продемонструвати особливу пошану. Відомо, що рішення міська рада ухвалила ще 5 травня, а передали нагороду 15.

Голова міських зборів Таллінна Євген Осіновський передав нагороду першому заступнику голови Верховної Ради Олександрові Корнієнку. Він наголосив, що впевнений у перемозі над країною-агресоркою, а також засудив її злочинні дії.

У Європі у 21 столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну,

– наголосив він.



Spiegel показав обкладинку з незламними українцями / Фото Spiegel​

Став "Легендою лідерства"

Відповідною нагородою Зеленського відзначили у США на початку літа. Її отримують світові лідери, котрі виявили героїзм і вплинули на галузі культури чи держави. Про присвоєння цієї премії президенту України повідомили під час саміту гендиректорів компаній Єлю Yale CEO Summit. Володимир Зеленський подякував за цю престижну нагороду.

Ще тоді своїй промові він звернувся до лідерів. Глава держави підкреслив, що якщо не витримає Україна, то наступними будуть Польща, країни Балтії та решта Європи.

Апетит у цієї держави, яка порушила міжнародні закони й нашу територіальну цілісність, – великий. Вона так само апетитно заходить і в бізнесі, без будь-яких законів ринку. Вони почнуть і вам диктувати умови: як займатися бізнесом, з ким займатися бізнесом, з якими державами співпрацювати, а з якими – ні,

– застеріг Володимир Зеленський.

Нагорода від фонду Бориса Нємцова

Також на початку літа Володимиру Зеленському нагороду присудив фонд російського опозиціонера Бориса Нємцова. Він отримав відзнаку за сміливість. Зауважимо, що до цього її вручали винятково росіянам. Мовилося про опозиційних політиків та активістів.

Премію Черчилля вручив Джонсон

26 липня Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство. Її в онлайн-форматі вручав тодішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Глава Міжнародного товариства Лоуренс Геллер наголосив на тому, що у наші дні відбуваються події та явища, яких не спостерігали з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

Як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя,

– сказав Лоуренс Геллер.

Володимир Зеленський тоді наголосив, що нагорода ця була б неможливою, якби не весь український народ. Кожен із нас піднявся, щоб захистити свою свободу від нападу тиранії.



Як Зеленський веде за собою / Обкладинка TIME з Зеленським облетіла весь світ

Нагорода Oxi Courage Award

Український народ також відзначили нагородою Oxi Courage Award наприкінці жовтня. Ця премія – символ перемоги демократії. Зауважимо, що урочиста церемонія відбулася 28 жовтня в Інституті миру США. А отримати нагороду мала честь пані посол України у США Оксана Маркарова.

Представив нагороду нашому президенту радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Зал стоячи та оплесками вітав звернення президента,

– зауважила пані посол.



Зеленський і "Дух України" отримали звання людини року / Фото TIME

Статуетка "Оскара" від Шона Пенна

На початку листопада до України прибув голлівудський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн. Він передав главі нашої держави власну статуетку "Оскар".

І хоч це не має нічого спільного з офіційними нагородами, в ній міститься не менш важливий символізм. Цей "Оскар" – символ віри у перемогу України. І буде він в нашій державі доти, поки ми не здолаємо ворога. Таким є задум Шона Пенна.



Шон Пенн вручив Зеленському "Оскара" / Фото The Daily Mail

Український народ нагородили премією Сахарова

Наприкінці року, 14 грудня 2022, народ України та Володимира Зеленського нагородили премією імені Сахарова. Глава держави тоді виступив з потужною промовою в Європарламенті. Президент закликав не зволікати та допомогти притягнути до відповідальності винних за розв'язання війни.

Щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства права та спільних цінностей, які уособлює відзнака "премія Сахарова",

– наголосив президент.



Зеленський і Путін – обличчя року 2022, але з різними конотаціями / Фото The Week

Зеленський і українці отримали премію Карла Великого

Главу держави, а також кожного українця відзначили щорічною європейською премією імені Карла Великого за 2023 рік. Україну нею відзначили за захист європейських цінностей 19 грудня 2022 року.

Як зазначають у повідомленні, український народ – жертва невимовно жорстокої російської агресивної війни. Війни, що суперечить міжнародному праву.

Український народ на чолі зі своїм президентом Володимиром Зеленським захищає не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а і Європу та європейські цінності,

– наголошують організатори премії.

Премія свободи від Литви

Напередодні Нового року, 27 грудня, Премію свободи Україні та Володимирові Зеленському присудила Литва. Тоді ж главу держави запросили приїхати на вручення премії, яке було заплановане на 13 січня у Вільнюсі.

Речниця Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен підкреслила, що наша держава сьогодні – європейська демократія. І вона змушена боротися за виживання своєї території, культури та народу. Крім того, Україна бореться за свободу всіх європейців без винятку.

Уже 13 січня відбулася церемонія, в якій Володимир Зеленський брав участь онлайн. Він у своїй промові наголосив, що Україна разом зі своїми міжнародними партнерами спільно прямують до перемоги.

До фінальної перемоги над тією імперією. Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи, коли ми завершимо цю війну однозначною поразкою агресора,

– запевнив Володимир Зеленський.



The Week показав ще одну обкладинку з Зеленським і Путіним / Фото The Week

Міцний і незламний

Було б вкрай несправедливо оминути увагою коктейль, який створили на честь Володимира Зеленського. Так, це не зовсім нагорода та премія. Але це один з форматів вшанування сміливості та незламності лідера українського народу.

Як розповідають творці напою, "Коктейль Зеленський" такий же міцний і освіжаючий, як і сам президент України. Цікаво, що приготував його секретний приватний клуб спецпризначенців. А його точний рецепт усе ще залишається у секреті. Відомо лиш, що містить він як горілку, так і самогон.

Надихнув не лише політиків

І вже зовсім наостанок ми вирішили пригадати дрібні, але пам'ятні речі, пов'язані з Володимиром Зеленським. Про нього не лише говорили медіа та політики. Його не лише запрошували на численну кількість інтерв'ю. Його ім'я закарбували й у низці цікавих і, часом, дивних речей.

Наприклад, стародавню викопну істоту, якій понад 150 мільйонів років, назвали на честь президента України. Ба більше, маленькі українці також отримували ім'я Зеленський. А в Індії можуть скуштувати однойменний чай. Тим часом у Єрусалимі паб перейменували, тож тепер він називається "Зеленський". А раніше він нагадував усім про бункерного діда.

А ще ми пригадали, як навесні Білий дім випустив дві пам'ятні монети. Одна з них присвячена Україні, а друга – Володимирові Зеленському. Що стосується сувенірів, то їх просто неможливо підрахувати. Президент надихнув на низку цікавих предметів: від подушок у повний зріст до погрудь, від милих горнят до солодощів. І цей список можна продовжувати нескінченно.

Зеленський закарбувався не лише у новинах / Фото з соцмереж

Усі ці згадки, премії, нагороди та обкладинки – демонстрація того, що світу не байдуже. Що він не забув про війну, яку розв'язала Росія проти України. А ще все це нагадування для кожного з нас, що ми всі вкупі боремося за перемогу та незалежність. І що від наших дій залежатиме наше спільне майбутнє!