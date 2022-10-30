Про це розповів президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував Джейкобу Саллівану за вручення цієї нагороди, а також лідерам і народу Сполучених Штатів Америки за допомогу в наближенні заслуженої перемоги України.

Цікаво Підприємець та меценат Андрій Мацола отримав подяку від Кирила Буданова

Українці отримали нагороду Oxi Courage Award

Президент зазначив, що коли виникає загроза свободі, вона стосується людей будь-де, а не лише там, де людські права знищують, а людей принижують.

Коли свободи десь меншає, її меншає у всього людства. Тому це небезпека для всіх. І тому потрібна сміливість усіх! Достатня сміливість, щоб протистояти терору й карати тих, хто поширює смерть і ненависть, хто загрожує свободі та руйнує мир,

– наголосив Зеленський.

Український народ отримав престижну премію: відео

Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що вона мала честь отримати нагороду Oxi Courage Award для президента Володимира Зеленського. Урочиста церемонія відбулась 28 жовтня в Інституті миру США.

За її словами, вручення цієї дуже особливої відзнаки від Washington Oxi Day Foundation саме зараз – це дуже символічно. Адже слово "Oxi" грецькою означає "ні".

Саме це прем'єр-міністр Греції відповів на ультиматум гітлерівських сил про капітуляцію 28 жовтня 1940 року. "Коли весь світ втратив надію, грецький народ наважився кинути виклик непереможності німецького монстра, протиставивши йому гідність та дух свободи", – так про ці вирішальні дні тоді відгукнувся президент США Франклін Рузвельт,

– розповіла Маркарова.

Вона додала, що у 2022 році українці так само зламали плани агресора і проявили відвагу, подібно до тієї, яку показав Давид, здолавши Голіафа.

"Представив нагороду нашому президенту радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Зал стоячи та оплесками вітав звернення президента", – зауважила пані посол.

Вона подякувала Washington Oxi Day Foundation за відзнаку та Майку Манатосу за важливу подію і фокус на боротьбу України, яка зараз є визначальною для вільного світу.

"Світове визнання наснажливої мужності, що її народ України та президент Зеленський показали в ході нашої визвольної війни – це потужний сигнал єдності наших друзів з Україною і впевненості у нашій перемозі. Спільній перемозі демократії над тиранією та світла над темрявою", – підсумувала Маркарова.

Українці отримали нагороду Oxi Courage Award / Фото Оксани Маркарової

Варто подивитися – Українців нагородили престижною премією "M100 Media Award": відео