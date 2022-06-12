Цього разу нагороду Зеленському присудив фонд російського опозиціонера Бориса Нємцова. Відзнаку надають кожного року, наш президент отримав її за сміливість.

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До Зеленського премію отримували російські опозиціонери

Оскільки Росія напала на Україну і триває війна, то фонд вирішив, що премію вперше варто присудити комусь з українців. Досі її лауреатами ставали лише російські опозиційні політики та активісти. Минулого року нагороду отримав Олексій Навальний. Він перебуває у російській колонії зараз.

Зверніть увагу! Опозиційного російського політика Бориса Нємцова вбили на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року. Після цього його дочка Жанна заснувала цю премію на честь батька.

Та Зеленський не єдиний українець, якого включили в шорт-лист премії цього року. Були також мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Також до списку додали парамедикиню Юлію Паєвську на псевдо "Тайра", яку російські окупанти захопили у полон в Маріуполі у березні цього року.

Чому премію вирішили дати Зеленському

Володимира Зеленського обрали переможцем під час рейтингового голосування засновників та ради фонду. Жанна Нємцова у інтерв'ю російському виданню зазначила, що наш президент виявив неймовірну сміливість, якої від нього ніхто не очікував.

Думаю, що навіть Володимир Путін був, м'яко кажучи, здивований тим, що Зеленський виявився мужньою людиною, і зараз – це лідер вільного світу. Ми даємо премію не за минуле та не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз цього року,

– пояснила Немцова.

За її словами, саме тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом.

Саме тому, на її думку, й полягає його мужність. А основою цієї мужності дочка Нємцова назвала слова Зеленського про те, що йому не потрібна евакуація, а потрібне озброєння.

Нагороди президента

Ця премія – далеко не перша відзнака для Володимира Зеленського, яку він отримав з початку повномасштабного нападу Росії на нашу державу. Одна з останніх нагород президента – американська "Легенда лідерства". Її отримують світові лідери, які виявили героїзм та вплинули на галузі, культури чи держави. Президент Володимир Зеленський запевняв, що сприймає цю нагороду як відзнаку для всього українського народу.

Також глава держави в травні отримав Герб Таллінна. Цю нагороду в Естонії вручають на знак особливої пошани. У Талліні пояснювали, що ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України, а також підтримку у героїчній боротьбі України з російською агресією.

Ще одна нагорода для президента Володимира Зеленського була також зі США. Його відзначили премією Profile in Courage Award за захист демократії за кордоном. Як пояснювали, з першого дня повномасштабного вторгнення Зеленський та його родина стали цілями для вбивства російських військ. Натомість президент мужньо відстоював демократичні ідеали та політичну незалежність.

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