В этот раз награду Зеленскому присудил фонд российского оппозиционера Бориса Немцова. Награду дают каждый год, наш президент получил ее за смелость.

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До Зеленского премию получали российские оппозиционеры

Поскольку Россия напала на Украину и идет война, фонд решил, что премию впервые стоит присудить кому-то из украинцев. До этого ее лауреатами становились только российские оппозиционные политики и активисты. В прошлом году награду получил Алексей Навальный. Он находится в российской колонии сейчас.

Обратите внимание! Оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. После этого его дочь Жанна учредила эту премию в честь отца.

Но Зеленский не единственный украинец, включенный в шорт-лист премии этого года. Были также мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Также в список добавили парамедикиню Юлию Паевскую на псевдо "Тайра", которую российские кафиры захватили в плен в Мариуполе в марте этого года.

Почему премию решили дать Зеленскому

Владимир Зеленский был избран победителем во время рейтингового голосования учредителей и совета фонда. Жанна Немцова в интервью российскому изданию отметила, что наш президент проявил невероятную смелость, которой от него никто не ожидал.

Думаю, даже Владимир Путин был, мягко говоря, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и сейчас – это лидер свободного мира. Мы даем премию не за прошлое и не будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас в этом году,

– объяснила Немцова.

По ее словам, именно здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом.

Поэтому, по ее мнению, и заключается его мужество. А основой этого мужества дочь Немцова назвала слова Зеленского о том, что ему не нужна эвакуация, а необходимое вооружение.

Награды президента

Эта премия – далеко не первое отличие для Владимира Зеленского, которое он получил с начала полномасштабного нападения России на наше государство. Одна из последних наград президента – американская "Легенда лидерства". Ее получают мировые лидеры, которые проявили героизм и оказали влияние на отрасли, культуры или государства. Президент Владимир Зеленский уверял, что воспринимает эту награду как награду для всего украинского народа.

Также глава государства в мае получил Герб Таллинна. Эту награду в Эстонии вручают в знак особого уважения. В Таллине объясняли, что это отличие демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины, а также поддержку в героической борьбе Украины с российской агрессией.

Еще одна награда для президента Владимира Зеленского была из США. Его отметили премией Profile in Courage Award за защиту демократии за границей. Как объясняли, с первого дня полномасштабного вторжения Зеленский и его семья стали целями для убийства российских войск. В то же время президент мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость.

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