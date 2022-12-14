Президент у своїй промові згадав про злочини російських терористів у Маріуполі. Він закликав присутніх у Європарламенті вшанувати пам'ять усіх загиблих хвилиною тиші.

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Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати скільки життів забрала тиранія цього разу,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав діяти уже зараз, не чекаючи війни, щоб притягти до відповідальності усіх, хто її розв'язав.

"Щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства права та спільних цінностей, які уособлює відзнака "премія Сахарова", – додав президент та висловив вдячність усім, хто допомагає чинити правосуддя над окупантами.

Головне про премію Сахарова

Премія Сахарова – це відзнака Європарламенту, яка вручається за захист прав людини, дотримання міжнародного законодавства.

"Премію отримує хоробрий Український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", – повідомили у Європарламенті.