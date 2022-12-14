Президент в своей речи упомянул о преступлениях российских террористов в Мариуполе. Он призвал присутствующих в Европарламенте почтить память всех погибших минутой тишины.

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Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв русского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесла тирания на этот раз.

– отметил Владимир Зеленский.

Президент призвал действовать уже сейчас, не дожидаясь войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал.

"Чтобы не допустить какого-либо повторения агрессии. Это будет самая эффективная защита свободы, прав человека, верховенства права и общих ценностей, которые олицетворяет отличие "премия Сахарова", – добавил президент и выразил благодарность всем, кто помогает чинить правосудие над оккупантами.

Зеленский призвал поддержать создание международного трибунала

Владимир Зеленский также настоял на создании международного трибунала по преступлениям России против Украины. По его словам, трибунал должен заработать как можно быстрее. Европарламент уже поддержал эту идею, теперь Европарламент должен принять соответствующую резолюцию.

Уничтоженные Россией города и села, разрушенные судьбы, разбитые и расстрелянные жизни должны быть отражены не только в приговорах тех, кто это совершил, но и тех, кто организовал и начал эту агрессию,

– добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент призвал европарламентариев признать Геноцид преступлением против украинского народа для установления справедливости.

"Европа должна дать максимально сильный сигнал, что в истории трагедий на нашем континенте, в истории преступлений против человечества и человечности, совершаемых на нашей земле, не останется никаких пробелов",

– заметил президент и поблагодарил за отличие.

Главное о премии Сахарова

Премия Сахарова – это награда Европарламента, которая вручается за защиту прав человека, соблюдение международного законодательства.

"Премию получает храбрый украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", – сообщили в Европарламенте.

Ежегодная премия Европарламента берет начало в 1988 году. Награду вручают за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, развитии демократии и отстаивании верховенства права, а также за защиту прав меньшинств.