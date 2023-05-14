До цього глава держави був у Берліні. Там він бачився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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Зеленський зустрівся з Макроном
Пізно ввечері 14 травня Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де зустрівся з Макроном.
Раніше в адміністрації президента Франції повідомляли, що під час зустрічі Макрон підтвердить військову та гуманітарну підтримку України з боку його країни.
Зеленський зустрівся з Макроном / Скриншот з відео
Париж. З кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв'язок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин,
– написав Зеленський перед приїздом.
Дивіться відео зустрічі президентів Франції та України
Варто зауважити, що в аеропорту його зустріли прем'єр-міністерка Елізабет Борн та міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
Зеленського зустріла прем'єрка Франції: відео
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Коротко про візит Зеленського до Берліна
- Про візит президента Володимира Зеленського до Берліна стало відомо з його твіттера. Однак жодних деталей щодо поїздки глава держави не надав.
- Це була його перша поїздка до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Під час візиту організували безпрецедентні заходи безпеки. Відео із зустрічі Зеленського та Шольца можна переглянути за посиланням.
- Варто зауважити, що під час брифінгу в Берліні Зеленський заявив, що у 2023 році партнери України можуть зробити кроки, спрямовані на незворотну поразку Росії. Окрім цього, президент подякував за найбільший пакет військової допомоги.
- Мовиться про нову військову допомогу від Німеччини загальною вартістю 2,7 мільярда євро. Зокрема, у пакет увійдуть бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.