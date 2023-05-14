До цього глава держави був у Берліні. Там він бачився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зеленський зустрівся з Макроном

Пізно ввечері 14 травня Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де зустрівся з Макроном.

Раніше в адміністрації президента Франції повідомляли, що під час зустрічі Макрон підтвердить військову та гуманітарну підтримку України з боку його країни.



Зеленський зустрівся з Макроном / Скриншот з відео

Париж. З кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв'язок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин,

– написав Зеленський перед приїздом.

Дивіться відео зустрічі президентів Франції та України

Варто зауважити, що в аеропорту його зустріли прем'єр-міністерка Елізабет Борн та міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

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Коротко про візит Зеленського до Берліна