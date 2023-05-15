Європейське турне Володимира Зеленського відбулося перед очікуваним контрнаступом Сил оборони України. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій підбив підсумки закордонних візитів президента України.

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Зеленський зустрівся із Сунаком: що обіцяє Лондон

Після візиту до Італії та Німеччини Зеленський вирушив до Франції та Британії. Зранку 15 травня стало відомо, що президент України вже прибув до Лондона, де зустрівся з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Британський прем'єр опублікував фото обіймів із Зеленським, написавши "З поверненням". У своєму виступі Сунак порівняв Зеленського з Вінстоном Черчиллем, а боротьбу України проти Росії з боротьбою Британії під час Другої світової війни. Політики провели зустріч у заміському будинку прем'єра Чекерсі.

Однак нас звісно цікавить саме прагматична сторона цього візиту. Тож, Ріші Сунак оголосив про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України.

І тут важливо відзначити, що новий пакет допомоги від Британії оголошено лише за кілька днів після того, як Лондон передав крилаті ракети Storm Shadow з дальністю ураження до 300 кілометрів.

І от сьогодні до цього списку додаються ще й ударні безпілотники великої дальності з радіусом дії понад 200 кілометрів. Окрім того, два лідери обговорили, яка додаткова підтримка буде потрібна Україні найближчими місяцями в контексті підготовки ЗСУ до періоду інтенсивних військових дій.



Зеленський і Сунак / Фото ОП

У своїй промові Ріші Сунак заявив, що його сьогоднішня зустріч із Зеленським припадає на "вирішальний момент в опорі України", і союзники країни "не повинні Україну підвести".

Слід віддати належне Ріші Сунаку, адже він не кидає слів на вітер. Варто нагадати, що під час Мюнхенської конференції з безпеки у лютому Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка передасть Україні далекобійні ракети, і так воно і сталося. Отже, можна вірити, що й сьогодні Сунак говорив щиро.

Окрім того, сьогодні Сунак заявив, що Британія вже цього літа розпочне навчання українських пілотів на військових літаках F-16. За його словами, буде задіяна програма британських пілотів, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть використовувати різні типи літаків.

Водночас Сунак обіцяє паралельно працювати з партнерами для надання винищувачів F-16 для України. Хоча, тут варто додати, що сама Британія не зможе передати F-16, адже банально не використовує їх.

Варто нагадати, що напередодні, під час візиту до Німеччини, Зеленський якраз і казав, що серед іншого мета його візитів до європейських столиць – сформувати коаліцію винищувачів за прикладом танкової коаліції. І от сьогодні президент України натякнув, що все ж, попри публічну риторику, варто чекати на певні рішення щодо винищувачів найближчим часом. Мовляв, саме Британія може відіграти важливу роль у цьому питанні.

Президент у Парижі: чим здивував Макрон

Напередодні ж президент Зеленський відвідав ще й Францію. І от перше, що зробив Еммануель Макрон перед зустріччю із Зеленським, це здивував багатьох своєю заявою про геополітичну поразку Росії.

Той самий Макрон, який у квітні відвідував Пекін, сьогодні говорить, що Росія перетворилася на васала Китаю.

Макрон відверто підтримав ідею того, що Україна має отримати такі ж гарантії безпеки, які має будь-яка країна Європи. А єдина гарантія – це вступ до НАТО. І це також було питанням візитів Зеленського до Європи.

А тому Зеленський додає, що не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які б'ються заради нашої спільної свободи, заради наших спільних цінностей, не в одній організації з усіма іншими воїнами Альянсу.

Якщо судити по плодах наших дій, то Україна вже в Альянсі, але де-юре рішення поки не ухвалене. При цьому він наголосив, що НАТО варто ухвалити рішення про вступ України до блоку. І зробити це варто вже на саміті НАТО у липні.



Зеленський і Макрон / Фото ОП

Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг вже встиг відповісти на заклики Зеленського та партнерів і заявив, що поки Україна не переможе Росію у війні, немає сенсу обговорювати коли і як держава може приєднатися до НАТО.

Разом з тим, генсек НАТО додає, що на саміті НАТО у Вільнюсі, має бути погоджено багаторічну програму для України, у рамках якої союзники працюватимуть над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів до стандартних доктрин і обладнання НАТО, а також стати повністю сумісними з Альянсом. Мовляв, на сьогодні це першочергове завдання.

Втім повертаючись до практичної складової візиту Зеленського до Франції, варто додати, що Макрон запевнив, що Франція забезпечить декілька батальйонів ЗСУ десятками бронемашин та легких колісних танків AMX-10RC.

Окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон додав, що Франція на постійній основі враховує найнагальніші потреби України і тому готує нові поставки зброї та техніки.

F-16 та рекордний пакет допомоги від Німеччини: інші результати візитів Зеленського

Варто підсумувати ще й візити Зеленського до інших європейських столиць. Адже серія поїздок по столицях Європи розпочалася позаминулого тижня. Зеленський 3 травня відвідав Фінляндію, де провів зустрічі з президентом Саулі Нііністьо та прем'єрами північноєвропейських країн.

Зокрема, відомо про проведення саміту Україна – Північна Європа. І саме після того візиту стало відомо про постачання Британією далекобійних ракет, які профінансовані зі спільного фонду Британії та країн Північної Європи.

Вже тоді Зеленський натякав на бажання отримати західні винищувачі після успішного контрнаступу ЗСУ. І що також важливо, лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільний документ щодо підтримки вступу України до НАТО та Євросоюзу.

3 травня Зеленський вирушив до Нідерландів, де провів зустрічі з прем'єром Марком Рютте та головою бельгійського уряду Олександром де Кроо. І от так само вже тоді Марк Рютте запевнив Україну, що він особисто працює над питанням поставок винищувачів F-16 із Бельгією, Данією, Великою Британією та іншими партнерами.

Окрім того, було анонсовано передачу Нідерландами артилерії, бронетехніки та систему протиракетної оборони Patriot.

Далі слід згадати візит президентки Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн до Києва. Одним із головних підсумків візиту стала заява про готовність ЄС надати мільйон снарядів для артилерії та більше тисячі ракет.



Зеленський і Шольц / Фото ОП

І от вже 13 травня Зеленський вирушив до Італії. Після переговорів з прем'єркою Мелоні він заявив, що обговорювалося оборонне співробітництво та посилення захисту українського неба та реалізація формули миру. Мелоні, зі свого боку, висловила впевненість у перемозі України, Зеленський натякнув, що чекає від Італії більше систем ППО.

Варто відзначити важливість візиту Зеленського до Німеччини. Зеленський зустрівся з федеральним президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.

Обговорювалися поставки озброєнь, зокрема, західних винищувачів. Шольц пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. І в той же день було офіційно оголошено про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги на 2,7 мільярда євро.

До нього увійдуть 20 бронетранспортерів Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для них та 15 Gepard.

Отже, можна стверджувати, що європейське турне Зеленського дає доволі потужні результати.