Раніше британський прем'єр-міністр Ріші Сунак розповідав, що хоче анонсувати цю передачу, коли український президент відвідає Лондон. Ця допомога має прибути в Україну впродовж кількох наступних місяців.
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Сунак підтвердив новий пакет військової допомоги для України
Прем'єр-міністр Британії наголосив, що його країна не повинна підвести Україну в вирішальний момент війни з Росією. Тому його уряд вирішив прискорити підтримку, оголосивши новий пакет військової допомоги.
До пакета увійдуть таки типи озброєння:
- сотні ракет для систем протиповітряної оборони;
- ударні безпілотники великої дальності.
Кількість зброї, яку нам найближчим часом планує передати Британія, Сунак не назвав. Проте він зазначив, що його країна зробить все можливе, щоб "Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення тривалого миру".
У Британії навчатимуться українські пілоти
Крім цього, Ріші Сунак оголосив про відкриття нової британської школи для українських пілотів, які опановуватимуть навички керування літаками західного зразка типу F-16. За його словами, ця ініціатива дозволить українцям краще боронитися від повномасштабної російської агресії.
Наостанок британський прем'єр також розповів, що він планує зібрати конференцію на відновлення України після війни з Росією. Коли ця зустріч відбудеться і хто на ній буде присутній – наразі невідомо.
Велика Британія вже не вперше допомагає Україні
- Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес 11 травня офіційно підтвердив відправлення Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Вона може вражати об'єкти ворога на відстані понад 250 кілометрів.
- Крім цього, Ріші Сунак заявив, що домагатиметься більшої підтримки України на міжнародних самітах. Для цього він вирушає на кілька зустрічей вже 16 травня.
- Однак британський уряд поки не коментує інформацію, щодо передачі України літаків F-16. Наразі мовиться лише про навчання пілотів.