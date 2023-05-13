Раніше Закон про військові матеріали забороняв передачу зброї та боєприпасів зі Швейцарії до третіх країн. Проте обидві палати швейцарського парламенту, а також Національна рада та міська рада проголосували за внесення поправок.

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Швейцарія ухвалила історичне рішення

Країна роками зберігала нейтралітет, проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні ситуація змінилася. На ухвалення рішення щодо внесення правок до законодавства вплинуло декілька факторів. По-перше, країни ЄС хочуть постачати Україні боєприпаси, але їхні власні запаси виснажуються. По-друге, частина зброї та боєприпасів, які були закуплені кілька років тому у Швейцарії, досі не доставлені в Україну.

Досі зброя і боєприпаси, закуплені за кордоном, не могли бути передані країнам, залученим у збройні конфлікти. Через правову ситуацію Швейцарія відмовила Німеччині, серед іншого, в дозволі на постачання боєприпасів для німецького танка Gepard,

– зазначає Euronews.

На співпрацю зі Швейцарією натякнув й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У притаманному для нього стилі, він повідомив про рішення більше не нейтральної країни.

Німеччина анонсувала найбільший пакет допомоги

Уряд Німеччини 13 квітня анонсував чи не найбільший пакет військової допомоги для України. Список анонсованого озброєння великий. Зокрема, мовиться про десятки танків, сотні безпілотників, велику кількість боєприпасів, системи ППО та багато іншого.

Німецьке видання DPA повідомило, що Берлін може поставити військової допомоги на 2,7 мільярда євро (2,95 мільярда доларів) напередодні можливого візиту Володимира Зеленського до Німеччини.

За попередньою інформацією, пакет допомоги може включати: