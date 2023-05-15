Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он предположил, что именно тема евроатлантической интеграции Украина стала ведущей во время встреч Зеленского с лидерами европейских государств.

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Фесенко отметил, что по итогам визита в Париж и Берлин были подписаны декларации о поддержке перспектив членства Украины в НАТО. Также вскоре пройдет очередной саммит G7, а Зеленский как раз посетил четыре ключевых государства "Большой семерки" – Италию, Германию, Францию, Великобританию.

"До окончания войны нас не могут принять и пригласить в НАТО, но до саммита в Вильнюсе будут искать формулу, как Украина присоединится к НАТО после войны. Сейчас идет дискуссия на эту тему и она обсуждается во всех столицах, где был Зеленский", – подчеркнул Фесенко.

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Политолог отметил, что этот визит имеет большое значение, поскольку речь идет об усилении нашей обороноспособности и усилении позиций окончания войны на условиях Украины. Кроме этого, Зеленский с лидерами стран Европы предположительно обсуждал предстоящий визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Украину, Россию и страны ЕС.

Оружию уделили большое внимание

По словам Фесенко, тема поддержки оружием также была одной из главных в этом турне. Зеленский посетил страны, имеющие наибольшие возможности для помощи Украине современным оружием западного образца.

"Великобритания выступает в авангарде поставки Украине отдельных видов вооружения. Они впервые дали дальнобойные ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, объявили об обучении пилотов на западной авиации. После этого на такой шаг могут пойти другие союзники", – добавил политолог.

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