Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Уряд країни безкоштовно надасть Україні 43 ракети класу "повітря – повітря". Це допоможе посилити захист нашого неба від російських атак.

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Що ще Канада надасть Україні

Аніта Ананд відзначила, що нову військову допомогу країна виділяє після чергового засідання у форматі "Рамштайн". Крім того, міністерка підкреслила, що всі поставки стрілецької зброї йдуть за графіком.

Зокрема, найближчим часом Україна отримає 1 мільйон патронів калібру 5,56 міліметра та 4 800 штурмових гвинтівок. До літа очікується, що всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні. Також наша країна вже отримала кулемети, автомати, набори для чищення та магазини.

Підтримка України Канадою непохитна. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях. Канадці розуміють, що боротьба України – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найнагальніші оборонні пріоритети України, і я підтвердила, що Канада буде поруч, щоб підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі,

– наголосила Ананд.

Канада також розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER – ще 5 додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади приєднаються до 7 інструкторів, які вже задіяні в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу ЗСУ.

Іспанія надасть Україні додаткові танки

Під час засідання "Рамштайну-12" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла про актуальний статус поставок озброєння, які здійснює Мадрид наголосивши, що її країна передасть Україні ще 4 основних бойових танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.

Крім того, очільниця Міноборони відзначила хороший прогрес у підготовці українських військових на території Іспанії та підсумувала, що вже 1 500 українських військових пройшли навчання на території країни.