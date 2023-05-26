Очільниця відомства Маргарита Роблес заявила, що з Іспанії до України незабаром вирушать ще чотири основні бойові танки Leopard 2. Окрім того, наш арсенал поповниться партією бронетранспортерів М113.
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Українські воїни проходять навчання в Іспанії
Під час засідання "Рамштайну-12" Роблес розповіла про актуальний статус поставок з Іспанії, наголосивши, що її країна передасть Україні ще 4 основних бойових танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.
Крім того, очільниця Міноборони відзначила хороший прогрес у підготовці українських військових на території Іспанії.
На сьогоднішній день в Іспанії пройшли навчання 1500 осіб,
– сказала посадовиця.
Роблес сподівається, що її країна зможе з випередженням графіка виконати свою річну квоту з навчання українських військових.
Іспанські солдати зі сльозами на очах проводжали українців
- В Іспанії військові провели українських бійців, які завершили навчання. Іспанські військові не стримували емоцій, коли проводжали наших воїнів.
- З оприлюднених кадрів можна зробити висновок, що іспанські та українські військові встигли потоваришувати, поки наші воїни проходили навчання в Іспанії. На відео видно, що відразу кілька іспанців плачуть. Наразі не відомо, які саме навчання українські бійці проходили в Іспанії.
- Додамо, що у жовтні 2022 року наші військові навчалися в Іспанії керувати зенітно-ракетним комплексом Aspide. Навчання відбувалися на військовій авіаційній базі в іспанському місті Сарагосі. Туди прибуло 19 українських зенітників.