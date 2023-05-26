Очільниця відомства Маргарита Роблес заявила, що з Іспанії до України незабаром вирушать ще чотири основні бойові танки Leopard 2. Окрім того, наш арсенал поповниться партією бронетранспортерів М113.

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Українські воїни проходять навчання в Іспанії

Під час засідання "Рамштайну-12" Роблес розповіла про актуальний статус поставок з Іспанії, наголосивши, що її країна передасть Україні ще 4 основних бойових танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.

Крім того, очільниця Міноборони відзначила хороший прогрес у підготовці українських військових на території Іспанії.

На сьогоднішній день в Іспанії пройшли навчання 1500 осіб,

– сказала посадовиця.

Роблес сподівається, що її країна зможе з випередженням графіка виконати свою річну квоту з навчання українських військових.

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