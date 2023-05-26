Глава ведомства Маргарита Роблес заявила, что из Испании в Украину вскоре отправятся еще четыре основных боевых танка Leopard 2. Кроме того, наш арсенал пополнится партией бронетранспортеров М113.
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Украинские воины проходят обучение в Испании
Во время заседания "Рамштайна-12" Роблес рассказала об актуальном статусе поставок из Испании, отметив, что ее страна передаст Украине еще 4 основных боевых танка Leopard 2A4 и новую партию бронетранспортеров М113.
Кроме того, глава Минобороны отметила хороший прогресс в подготовке украинских военных на территории Испании.
На сегодняшний день в Испании прошли обучение 1500 человек,
– сказала должностница.
Роблес надеется, что ее страна сможет с опережением графика выполнить свою годовую квоту по обучению украинских военных.
Испанские солдаты со слезами на глазах провожали украинцев
- В Испании военные провели украинских бойцов, завершивших учебу. Испанские военные не сдерживали эмоций, когда провожали наших воинов.
- Из обнародованных кадров можно заключить, что испанские и украинские военные успели подружиться, пока наши воины проходили обучение в Испании. На видео видно, что сразу несколько испанцев плачут. Пока неизвестно, какие именно учения украинские бойцы проходили в Испании.
- Добавим, что в октябре 2022 года наши военные учились в Испании управлять зенитно-ракетным комплексом Aspide. Учения проходили на военной авиационной базе в испанском городе Сарагосе. Туда прибыло 19 украинских зенитчиков.