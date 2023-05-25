В сети опубликовали несколько видео, как испанские бойцы провожают наших военных, пишет 24 Канал. На трогательных кадрах испанцы не сдерживали слез.
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Испанцы трогательно провели украинских бойцов
Из кадров можно заключить, что испанские и украинские военные успели подружиться, пока наши воины проходили обучение в Испании. На видео видно, что сразу несколько испанцев плачут.
Пока неизвестно, какие именно учения украинские бойцы проходили в Испании.
Щемящее прощание испанцев с украинскими воинами: смотрите видео
Как испанские военные провожают украинских бойцов: смотрите видео
Испания учит украинских военных: что известно
- Партнеры Украины, среди которых также Испания, оказывают нашей стране военную и финансовую помощь. Кроме того, что партнеры поставляют Украине оружие, они еще и учат наших воинов им пользоваться.
- Украинская армия из-за полномасштабного военного вторжения России нуждается в современном западном оружии, чтобы эффективно противостоять российским оккупантам.
- Так в октябре 2022 года стало известно, что наши военные учились в Испании управлять зенитно-ракетным комплексом Aspide. Учения проходили на военной авиационной базе в испанском городе Сарагосе. Туда прибыло 19 украинских зенитчиков.
- В начале 2023 года Испания согласилась принять более 200 украинских военнослужащих, пройдут обучение на базе ВВС вблизи Мадрида. Часть украинских бойцов училась на системе ПВО HAWK.
- Большинство военнослужащих, являющихся гражданскими украинцами без предварительного военного опыта, прошли базовую подготовку. В частности, их обучали оказывать помощь раненым в бою и процедурам против взрывчатки.
- В марте 2023 года десятки украинских военных закончили обучение на танках немецкого производства Leopard 2. Всего в напряженных учениях принимали участие 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков.