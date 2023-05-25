В сети опубликовали несколько видео, как испанские бойцы провожают наших военных, пишет 24 Канал. На трогательных кадрах испанцы не сдерживали слез.

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Испанцы трогательно провели украинских бойцов

Из кадров можно заключить, что испанские и украинские военные успели подружиться, пока наши воины проходили обучение в Испании. На видео видно, что сразу несколько испанцев плачут.

Пока неизвестно, какие именно учения украинские бойцы проходили в Испании.

Щемящее прощание испанцев с украинскими воинами: смотрите видео

Как испанские военные провожают украинских бойцов: смотрите видео

Испания учит украинских военных: что известно