У мережі опублікували кілька відео, як іспанські бійці проводжають наших військових, пише 24 Канал. На зворушливих кадрах іспанці не стримували сліз.
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Іспанці зворушливо провели українських бійців
З кадрів можна зробити висновок, що іспанські та українські військові встигли потоваришувати, поки наші воїни проходили навчання в Іспанії. На відео видно, що відразу кілька іспанців плачуть.
Наразі не відомо, які саме навчання українські бійці проходили в Іспанії.
Щемливе прощання іспанців з українськими воїнами: дивіться відео
Як іспанські військові проводжають українських бійців: дивіться відео
Іспанія навчає українських військових: що відомо
- Партнери України, серед яких також Іспанія, надають нашій країні військову та фінансову допомогу. Окрім того, що партнери постачають Україні зброю, вони ще й навчають наших воїнів нею користуватися.
- Українська армія через повномасштабне військове вторгнення Росії потребує сучасної західної зброї, щоб ефективно протистояти російським окупантам.
- Так у жовтні 2022 року сталося відомо, що наші військові навчалися в Іспанії керувати зенітно-ракетним комплексом Aspide. Навчання відбувалися на військовій авіаційній базі в іспанському місті Сарагосі. Туди прибуло 19 українських зенітників.
- На початку 2023 року Іспанія погодилася прийняти понад 200 українських військовослужбовців пройдуть навчання на базі ВПС поблизу Мадрида. Частина українських бійців навчалася на системі ППО HAWK.
- Більшість військовослужбовців, які є цивільними українцями без попереднього військового досвіду, пройшли базову підготовку. Зокрема, їх навчали надавати допомогу пораненим у бою, та процедурам проти вибухівки.
- У березні 2023 року десятки українських військові закінчили навчання на танках німецького виробництва Leopard 2. Загалом участь у напружених навчаннях брали 40 членів екіпажу танка й 15 спеціалістів-механіків.