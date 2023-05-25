У мережі опублікували кілька відео, як іспанські бійці проводжають наших військових, пише 24 Канал. На зворушливих кадрах іспанці не стримували сліз.

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Іспанці зворушливо провели українських бійців

З кадрів можна зробити висновок, що іспанські та українські військові встигли потоваришувати, поки наші воїни проходили навчання в Іспанії. На відео видно, що відразу кілька іспанців плачуть.

Наразі не відомо, які саме навчання українські бійці проходили в Іспанії.

Щемливе прощання іспанців з українськими воїнами: дивіться відео

Як іспанські військові проводжають українських бійців: дивіться відео

Іспанія навчає українських військових: що відомо