Навчання в Іспанії з керування бойовим танком Leopard 2A4 тривали чотири тижні та завершилися у понеділок, 13 березня. Відбувалися вони на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса.

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Українці повернуться добре підготовленими

Їх пройшли десятки українських військових. Збройні сили Іспанії повідомили, що загалом участь в напружених навчаннях брали:

40 членів екіпажу танка,

15 спеціалістів-механіків.

Тож за словами іспанського тренера капітана Контрераса, українці повертатимуться додому "з дуже прийнятними знаннями" про танки Leopard.

Хоча танки були різними, було багато систем, які збігалися, і це значно полегшило роботу. Разом з тим, разом із мотивацією, яку привніс особовий склад, і їх бажанням вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бою,

– сказав він.

Журналісти західного ЗМІ зауважили, що в одного з українських військових, який проходив навчання, на рукаві під українським прапором була нашивка з написом "Свобода або смерть".

Іспанія планує передати 6 танків

Також у Reuters відзначили, що держава-партнер планує передати нашим захисникам шість законсервованих одиниць Leopard 2A4. Вони прибудуть до України уже цієї весни.

Наприкінці минулого місяця Іспанія заявила, що планує відправити в Україну шість танків Leopard 2A4 німецького виробництва після їх ремонту, кількість яких може зрости до 10.

"Інші країни НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, заявили, що передадуть Україні загалом 48 танків Leopard 2", – підкреслили у Reuters.

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