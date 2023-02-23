Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив Володимира Зеленського в постачанні танків Leopard. Про це повідомляє 24 Канал.

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Іспанія долучилась до танкової коаліції

Педро Санчес наголосив, що 22 лютого уряд його країни проголосив, що Іспанія надаватиме Leopard для України спільно з танковою коаліцією.

Він додав, що українські військові вже здійснюють підготовку й вчаться використовувати танки Leopard. Частина військовослужбовців вже почала підготовку, інша частина скоро долучиться.

Ми плануємо синхронізувати постачання Leopard і з завершенням заходів підготовки українських військових. Крім того, ми зможемо додатково ще надати танки Leopard,

– сказав він.

Скільки танків дасть Іспанія

Санчес повідомив, що Іспанія надасть 6 танків Leopard 2 А4. Проте вона постарається зробити так, щоб їхня кількість зросла до 10.

У найближчі тижні та місяці ми побачимо, чи зможемо підняти цю цифру до 10,

– сказав він.

Чи надасть країна засоби ППО

Володимир Зеленський обговорив із Санчесом постачання систем ППО. Під час конференції іспанський прем'єр повідомив, що спершу уряд повинен вивчити це питання та поспілкуватися з союзниками.