Премьер-министр Испании Педро Санчес заверил Владимира Зеленского в снабжении танков Leopard. Об этом сообщает 24 Канал.

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Испания присоединилась к танковой коалиции

Педро Санчес подчеркнул, что 22 февраля правительство его страны провозгласило, что Испания будет предоставлять Leopard для Украины совместно с танковой коалицией.

Он добавил, что украинские военные уже ходят подготовку и учатся использовать танки Leopard. Часть военнослужащих уже приступила к подготовке, другая часть скоро присоединится.

Мы планируем синхронизировать поставки Leopard и с завершением мер подготовки украинских военных. Кроме того, мы сможем дополнительно еще предоставить танки Leopard,

– сказал он.

Сколько танков даст Испания

Санчес сообщил, что Испания предоставит 6 танков Leopard 2 А4. Однако она постарается сделать так, чтобы их количество выросло до 10.

В ближайшие недели и месяцы мы увидим, сможем ли поднять эту цифру до 10,

– сказал он.

Предоставит ли страна средства ПВО

Владимир Зеленский обсудил с Санчесом поставки систем ПВО. В ходе конференции испанский премьер сообщил, что сначала правительство должно изучить этот вопрос и пообщаться с союзниками.