Премьер-министр Испании Педро Санчес заверил Владимира Зеленского в снабжении танков Leopard. Об этом сообщает 24 Канал.
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Испания присоединилась к танковой коалиции
Педро Санчес подчеркнул, что 22 февраля правительство его страны провозгласило, что Испания будет предоставлять Leopard для Украины совместно с танковой коалицией.
Он добавил, что украинские военные уже ходят подготовку и учатся использовать танки Leopard. Часть военнослужащих уже приступила к подготовке, другая часть скоро присоединится.
Мы планируем синхронизировать поставки Leopard и с завершением мер подготовки украинских военных. Кроме того, мы сможем дополнительно еще предоставить танки Leopard,
– сказал он.
Сколько танков даст Испания
Санчес сообщил, что Испания предоставит 6 танков Leopard 2 А4. Однако она постарается сделать так, чтобы их количество выросло до 10.
В ближайшие недели и месяцы мы увидим, сможем ли поднять эту цифру до 10,
– сказал он.
Предоставит ли страна средства ПВО
Владимир Зеленский обсудил с Санчесом поставки систем ПВО. В ходе конференции испанский премьер сообщил, что сначала правительство должно изучить этот вопрос и пообщаться с союзниками.