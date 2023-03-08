Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що основні бойові танки Leopard, які пообіцяли Німеччина та Португалія, доставлять в Україну до кінця березня.
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Танки приїдуть з підготовленими українськими військовими
Пісторіус повідомив, що до кінця березня в Україну приїде ще 21 Leopard. 18 танків приїдуть з Німеччини, ще 3 – з Португалії.
Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця,
– повідомив міністр оборони Німеччини.
Він уточнив, що танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами. Потім їх можуть відправити на фронт.
Німеччина надала Україні додаткову допомогу
У ФРН повідомили, що Сили оборони України отримали від Німеччини ще 2 самохідні зенітні установки Gepard та близько 6 000 снарядів до них. Також Німеччина додатково передала 2 дві патрульні машини для прикордонників та 6 мобільних антенно-щоглових систем.
Крім цього, Німеччина готує до передачі:
- 13 мостоукладачів Beaver на базі танків Leopard 1;
- 500 пістолетів Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бійців спецпідрозділів.