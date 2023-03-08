Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що основні бойові танки Leopard, які пообіцяли Німеччина та Португалія, доставлять в Україну до кінця березня.

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Танки приїдуть з підготовленими українськими військовими

Пісторіус повідомив, що до кінця березня в Україну приїде ще 21 Leopard. 18 танків приїдуть з Німеччини, ще 3 – з Португалії.

Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця,

– повідомив міністр оборони Німеччини.

Він уточнив, що танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами. Потім їх можуть відправити на фронт.

Німеччина надала Україні додаткову допомогу

У ФРН повідомили, що Сили оборони України отримали від Німеччини ще 2 самохідні зенітні установки Gepard та близько 6 000 снарядів до них. Також Німеччина додатково передала 2 дві патрульні машини для прикордонників та 6 мобільних антенно-щоглових систем.

Крім цього, Німеччина готує до передачі: