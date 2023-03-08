Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что основные боевые танки Leopard, пообещавшие Германия и Португалия, доставят в Украину до конца марта.

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Танки приедут с подготовленными украинскими военными

Писториус сообщил, что к концу марта в Украину приедет еще 21 Leopard. 18 танков приедут из Германии, еще 3 – из Португалии.

Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце,

– сообщил министр обороны Германии.

Он уточнил, что танки прибудут в страну с подготовленными экипажами. Затем их могут отправить на фронт.

Германия предоставила Украине дополнительную помощь

В ФРГ сообщили Силы обороны Украины получили от Германии еще 2 самоходные зенитные установки Gepard и около 6 000 снарядов к ним. Также Германия дополнительно передала 2 две патрульные машины для пограничников и 6 мобильных антенно-мачтовых систем.

Кроме этого, Германия готовит к передаче: