Відповідну інформацію оприлюднили 13 червня. Цей пакет допомоги охоплює критично необхідні "можливості ППО" та інші потреби.

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Що включає нова допомога від США

У Пентагоні 13 червня заявили, що США оголошують про новий пакет допомоги для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Він включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримку ППО, що мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерію, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 мільйонів доларів,

– заявили у Міноборони США.

Згідно з даними Міністерства оборони США, у новий пакет допомоги увійдуть: