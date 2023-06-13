Відповідну інформацію оприлюднили 13 червня. Цей пакет допомоги охоплює критично необхідні "можливості ППО" та інші потреби.
Дивіться також Російським танкам приготуватись: Україна може отримати від США боєприпаси зі збідненим ураном
Що включає нова допомога від США
У Пентагоні 13 червня заявили, що США оголошують про новий пакет допомоги для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.
Він включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримку ППО, що мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерію, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 мільйонів доларів,
– заявили у Міноборони США.
Згідно з даними Міністерства оборони США, у новий пакет допомоги увійдуть:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- протиброньові системи Javelin;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
- запчастини та інше польове обладнання.