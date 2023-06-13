Відповідну інформацію оприлюднили 13 червня. Цей пакет допомоги охоплює критично необхідні "можливості ППО" та інші потреби.

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Що включає нова допомога від США

У Пентагоні 13 червня заявили, що США оголошують про новий пакет допомоги для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Він включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримку ППО, що мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерію, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 мільйонів доларів,
– заявили у Міноборони США.

Згідно з даними Міністерства оборони США, у новий пакет допомоги увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • протиброньові системи Javelin;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи АТ-4;
  • понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
  • запчастини та інше польове обладнання.