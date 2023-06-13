Представник міністерства оборони США повідомив журналістам, що Пентагон надасть допомогу Україні у сумі до 325 мільйонів доларів. Очікується, що офіційно про новий пакет допомоги повідомлять 13 червня.

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Що входитиме в новий пакет допомоги

Повідомляється, що пакет включатиме бронемашини Stryker та Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені в ході контрнаступу ЗСУ. Крім цього, остання допомога також включає боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

До слова, цього тижня міністр оборони Ллойд Остін поїде до Брюсселю на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом.

Які питання підіймуть в Брюсселі

За словами офіційних осіб у Міноборони США, під час свого перебування у Брюсселі Остін проведе ще одну зустріч Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримати українську армію зараз, під час нового контрнаступу.

Представники Міноборони також узгодять плани навчання українських пілотів на винищувачах F-16.