Соответствующую информацию обнародовали 13 июня. Этот пакет помощи включает критически необходимые "возможности ПВО" и другие потребности.

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Что будет в новой помощи от США

В Пентагоне 13 июня заявили, что США объявляют о новом пакете помощи обеспечения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Он включает ключевые возможности для помощи усилиям Украины вернуть свою суверенную территорию и поддержки ПВО, которая мужественно защищает украинских солдат, гражданских лиц и критическую инфраструктуру, а также артиллерию, противотанковые системы и боеприпасы на сумму до 325 миллионов долларов,
– заявили в Минобороны США.

Согласно данным Министерства обороны США, в новый пакет помощи войдут:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • противотанковые системы Javelin;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы АТ-4;
  • более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • взрывные боеприпасы для устранения препятствий;
  • средства поддержания тактической защищенной связи;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

В американском министерстве отметили, что это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что этому предшествовало

  • Буквально 13 июня СМИ распространили информацию о том, что Пентагон предоставит Украине новую бронетехнику вместо поврежденной во время контрнаступления. Журналисты ссылались на представителя Министерства обороны США.
  • Предварительно объясняли, что помощь будет включать в себя бронемашины Stryker и Bradley. Именно они могут заменить поврежденные и уничтоженные в ходе контрнаступления ВСУ.
  • Следует отметить, что на 15 июня также запланировано 13 заседания в формате "Рамштайн". Министры обороны встретятся в Брюсселе в очном формате.
  • По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, будут говорить о деталях "авиационной коалиции". В частности, об обучении не только украинских пилотов, но и техников и инженеров. Также будут обсуждаться ПВО и боеприпасы.