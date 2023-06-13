Администрация Байдена пришла к консенсусу относительно снарядов с обедненным ураном для Украины после недель внутренних дебатов. Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что, похоже, нет серьезных препятствий для одобрения передачи боеприпасов.

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Снаряды способны пробивать броню российских танков

Пентагон призвал, чтобы танки "Абрамс", которые США предоставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном, регулярно используемыми американской армией и высокоэффективными против российских танков.

Обратите внимание. США обязались поставить Украине 31 танк Abrams, составивший целый танковый батальон.

Выпущенные на высокой скорости эти снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на большом расстоянии.

Снаряд попадает как грузовой поезд. Он очень длинный и очень плотный. Поэтому он направляет большую кинетическую энергию на конкретную точку вражеской брони,

– сказал Скотт Бостон, аналитик по обороне корпорации Rand Corporation и бывший армейский офицер-артиллерист.

В настоящее время украинские военные проходят обучение в Германии по эксплуатации и обслуживанию "Абрамсов". В Пентагоне сообщили, что танки будут доставлены в Украину до осени.



Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 канала

Великобритания решила передать Украине снаряды с обедненным ураном

Пока США рассматривали варианты, чем вооружить "Абрамсы", Великобритания решила поставить Украине танки "Челленджер" вместе с бронебойными снарядами на основе обедненного урана для стрельбы из них.

Хотя обедненный уран является побочным продуктом процесса обогащения урана, он не вызывает ядерной реакции.

Впрочем, президент России Владимир Путин обвинил Британию в распространении оружия с ядерным компонентом. Это утверждение вызвало жалобы британцев на то, что Москва занимается дезинформацией.

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, заявил, что российский аргумент был ложью и что главной проблемой Москвы является повышенная угроза ее танкам.

"Этот тип боеприпасов достаточно распространен", – сказал он, добавив, что исследования показывают, что они не представляют радиоактивной угрозы.

Также в Белом доме идет обсуждение возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

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