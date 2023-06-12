Политолог Олег Лесной отметил, что с каждой встречей в формате "Рамштайн" укрепляется уверенность партнеров Украины в том, что не будет "Киева за 3 дня" и "Украины за 3 дня", а скоро будет "Москва за 3 дня". Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Поддержка становится агрессивной

Последние шаги наших союзников свидетельствуют о позитивных тенденциях в плане поддержки Украины. Более того, эта поддержка становится более агрессивной.

"Сначала у нас были ожидания военной помощи. Впоследствии нам предоставляли каски. Потом нам говорили: "потерпите" и "все не так однозначно". Но сейчас мы видим, что выстроилась логика помощи Украине", – подчеркнул политолог.

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Украинская армия станет одной из самых мощных

Сейчас решения, принимаемые на саммитах "Рамштайн", уже пересекли тактический уровень, когда поставки были "сегодня на сегодня". И потому мы видели результат довольно быстро, когда получали снаряды, легкое вооружение.

Теперь, по мнению Лесного, мы перешли на стратегический уровень. Нам о многом не говорят, но можно предположить, что выстраивается видение Украины и после победы в войне. Она должна стать сильной, мощной страной, которая присоединится к НАТО.

Украинская военная машина сейчас строится на плановой основе. И можно с уверенностью сказать, что после победы украинская армия станет одной из самых мощных в Европе, в том числе по боевому опыту и по насыщению современной техникой.

"В этом смысле поставка Украине самолетов, в частности F-16, – это вопрос времени. Хотя очень хотелось бы завтра в небе увидеть сотни самолетов, которые бомбят врага. Но такого не будет – мы реалисты. Однако этот "Рамштайн" нас должен порадовать в части, касающейся гражданских", – отметил Олег Лесной.

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