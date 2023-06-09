Об этом во время брифинга минобороны США заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Новая 13-я встреча пройдет в столице Бельгии – Брюсселе.

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Новая встреча в формате "Рамштайн"

Райдер заявил, что на встречу в Брюсселе приедет глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Кроме того, Остин также планирует встретиться 16 июня с министрами обороны стран НАТО.

Подробности о предстоящей поездке главы Пентагона обещают обнародовать впоследствии.

Следует отметить, что прошлое заседание "Рамштайна" состоялось 25 мая. Тогда партнеры Украины договорились найти возможность еще больше оградить небо от вражеских ракет. В частности, рассматривали вопросы предоставления большего количества систем ПВО.

В итоге прошлой встречи в формате "Рамштайн" Ллойд Остин отметил, что акцент на ближайшие недели для партнеров – это усиление ПВО Украины. Он подчеркнул, что Украина может полностью сбивать вражеские ракеты. Поэтому партнеры продолжают обсуждать, что нужно для того, чтобы защитить свое небо.

Итоги прошедшей встречи: коротко