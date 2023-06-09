Про це під час брифінгу міноборони США заявив речник Пентагону Патрік Райдер. Нова 13-а зустріч відбуватиметься у столиці Бельгії – Брюсселі.

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Нова зустріч у форматі "Рамштайн"

Райдер заявив, що на зустріч у Брюсселі приїде глава Пентагону Ллойд Остін і глава Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі. Окрім того, Остін планує також зустрітися 16 червня з міністрами оборони країн НАТО.

Подробиці щодо майбутньої поїздки глави Пентагону обіцяють оприлюднити згодом.

Варто зазначити, що минуле засідання "Рамштайну" відбулося 25 травня. Тоді партнери України домовилися знайти можливість ще більше захистити небо від ворожих ракет. Зокрема – розглядали питання щодо надання більшої кількості систем ППО.

У підсумках минулої зустрічі у форматі "Рамштайн" Ллойд Остін зазначив, що акцент на найближчі тижні для партнерів – це посилення ППО України. Він підкреслив, що Україна може стовідсотково збивати ворожі ракети. Тому партнери й далі обговорюють, що треба для того, аби захистити своє небо.

Підсумки минулої зустрічі: коротко