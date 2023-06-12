Політолог Олег Лісний зауважив, що з кожною зустріччю у форматі "Рамштайн" зміцнюється впевненість партнерів України в тому, що не буде "Києва за 3 дні" і "України за 3 дні", а скоро буде "Москва за 3 дні". Про це він розповів 24 Каналу.

До теми Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

Підтримка стає агресивною

Останні кроки наших союзників свідчать про позитивні тенденції в плані підтримки України. Ба більше, ця підтримка стає більш агресивною.

"Спочатку у нас були очікування військової допомоги. Згодом нам надавали каски. Потім нам говорили: "потерпіть" і "все не так однозначно". Але зараз ми бачимо, що вибудувалась логіка допомоги Україні", – підкреслив політолог.

Політолог оцінив роботу самітів у форматі "Рамштайн": дивіться відео

Українська армія стане однією з найпотужніших

Зараз рішення, що ухвалюються на самітах "Рамштайн" вже перетнули тактичний рівень, коли постачання були "сьогодні на сьогодні". І тому ми бачили результат доволі швидко, коли отримували снаряди, легке озброєння.

Тепер, на думку Лісного, ми перейшли на стратегічний рівень. Нам багато про що не говорять, але можна припустити, що вибудовується бачення України і після перемоги у війні. Вона має стати сильною, потужною країною, яка доєднається до НАТО.

Українська військова машина зараз розбудовується на плановій основі. І можна з впевненістю сказати, що після перемоги українська армія стане однією з потужніших в Європі, зокрема з бойового досвіду та по насиченню сучасною технікою.

"В цьому сенсі постачання Україні літаків, зокрема F-16, – це питання часу. Хоча дуже хотілось би завтра в небі побачити сотні літаків, які бомблять ворога. Але такого не буде – ми реалісти. Проте цей "Рамштайн" нас має потішити в частині, яка стосується цивільних", – наголосив Олег Лісний.

Більше про нову зустріч "Рамштайн"