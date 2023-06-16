За його словами, саме у ту ніч він зрозумів, що та мить "увійшла в історію". Цю ракету українські захисники збили за допомогою американського комплексу Patriot.

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Оператор Patriot поділився спогадами про збиття "Кинджала"

30-річний Вячеслав пригадує той самий момент радощів та оплесків, коли зрозумів, що міф про "неперевершену" російську балістичну ракету Х-47 "Кинджал" був вщент зруйнований. За його словами, росіяни вкотре збрехали світові про "унікальність" своєї зброї.

Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах не одну, а шість ракет "Кинджал", то зрозуміли, що треба братися за роботу,

– сказав він.

Збиття цієї російської ракети показало західним лідерам, що Київ наразі є "найбільш захищеним містом у світі". Попри це, журналісти зазначили, що своїй протиповітряній і протиракетній обороні Україна завдячує своїм союзникам.

Український генерал Анатолій Кривоножко пригадує, що будівництво "протиракетного щита Києва" почалося ще в травні 2022 року. До цього протиракетна оборона обмежувалася обороною стратегічних об’єктів.

Журналісти також нагадали, що протягом тривалого часу основну допомогу, яку Україна отримувала від партнерів, це були переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Згодом, коли Росія почала свій енергетичний терор восени 2022 року, обстрілюючи Україну безпілотниками та ракетами, наші Збройні сили отримали у власність першу зі своїх передових батарей – систему IRIS-T німецького виробництва.

Невдовзі у нас з'явилися системи NASAMS і, звісно ж, 2 комплекси Patriot. В’ячеслав розповів, що тренувався на Patriot в американському штаті Оклахома та в Польщі три з половиною місяці замість звичайних шести.

Ще один український військовий Денис Смажний стверджує, що в значною мірою автоматизованих західних системах не було нічого надзвичайно складного. Він наголосив, що система IRIS-T була набагато менш складною, ніж радянська система "Бук", якою він керував.

"Це як перехід з калькулятора на MacBook Pro. Західні батареї в основному роблять роботу за вас", – підкреслив він.

Наразі українська система ППО та ПРО працює, як єдиний механізм. Потужні системи, такі як Patriot, NASAMS і IRIS-T є лише вишенькою на торті. Адже Україна має доволі багато систем С-300 та "Бук", які становлять більшу частину комплексів протиповітряної оборони.

Загроза ракетних ударів від Росії переслідуватиме Україну ще довго

За словами український офіцерів, російські військові постійно змінюють тактику та шукають слабкі місця у нашій системі ППО. Так, вони можуть відправити десятки ракет і безпілотників, очікуючи, що в нас закінчаться можливості для відбиття небезпек.

Крім цього, росіяни можуть маневрувати, запускаючи дрони на максимальну висоту, а потім вимкнути їхні двигуни, щоб зробити їх менш помітними. Генерал Олександр Кривоножко зазначив, що російські військові можуть змінити траєкторію дронів чи ракет, щоб уникнути радіолокаційного відстеження.

Росіяни всіма силами намагаються знайти нові способи пройти нашу протиповітряну оборону,

– сказав він.

Генерал підкреслив, тримати повітряну оборону міста буде непросто. Однак він зауважив, що небо в інших регіонах України захищене набагато гірше.

Через це Росія може переорієнтувати свої атаки на інші міста для більш руйнівного ефекту. Як, наприклад, 13 червня російські крилаті ракети влучили в житловий будинок у Кривому Розі, вбивши щонайменше десять людей.

Кривоношко також запевнив, що українські військові сподіваються побудувати два ешелони протиповітряної оборони на національному кордоні, щоб збивати ракети задовго до того, як вони досягнуть великих міст. Він також сказав, що Росія, схоже, не збирається припиняти свій терор, тому загроза з повітря буде з українцями "доволі довго".

Українська ППО збиває "Кинджали"