Про це стало відомо з даних Держстраху Латвії. Нагадаємо, що Латвія продовжить фінансові виплати українцям.
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Латвія безкоштовно передала Україні 66 авто
Так, відповідно до закону про підтримку цивільного населення України автомобілі Латвії можуть безоплатно передаватись у власність уряду України. Мета – сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з бойовими діями в нашій країні.
Зауважимо, що лише за останню добу у Латвії було затримано 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. За таке водіння було порушено 4 адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень. У 5 випадках авто спійманих водіїв будуть конфісковані, а з 8 водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.
Митниця передала конфісковані автомобілі у ЗСУ
Нагадаємо, що київська митниця передала військовій частині одразу три легкових автомобілі. Ці авто були конфісковані в дохід держави згідно постанов суду у справах про порушення митних правил, заведених митницею.
Після рішення суду транспортні засоби знаходилися в київській митниці. Серед переданих авто – Mercedes-Benz C-class, BMW X3 та Volkswagen Golf.
До речі, від початку повномасштабного вторгнення київська митниця передала силам оборони чотири десятки транспортних засобів.